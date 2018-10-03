عمدة لامبيدوزا: تدفقات الهجرة لم تتوقف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لامبيدوزا- نفى عمدة جزيرة لامبيدوزا الصقلية، سالفاتوري مارتيللو توقف تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا. وقال، خلال مراسم إحياء ذكرى غرق 368 مهاجر في 3 تشرين الاول/أكتوبر 2013 قبالة مياه الجزيرة بأقصى الجنوب الايطالي، “لا يمكننا الاستمرار في تكرار القول بأن التدفقات قد انتهت وأن كل المشاكل تمّ حلها”.

وأشار العمدة إلى أن تكرار هذا الحديث “سيقنع الإيطاليين بأن الأمر كذلك ، ولكن يتضح للذين يتواجدون في لامبيدوزا أن ميناء الجزيرة مفتوح، والمهاجرون يرسون مباشرة في الميناء. أتساءل لماذا يقولون أشياء غير صحيحة؟”.

وهاجم عمدة الجزيرة، الذي فاز ضمن قائمة مدنية بإنتخابات أواسط عام 2017، الحكومة في روما التي رفضت تمويل رحلات طلاب المدارس إلى الجزيرة، وقال “إنهم لا يريدون أن يأتي التلاميذ إلى لامبيدوزا، نحن ننادي بتبادل الأفكار في المدارس بين الشباب. لا يمكن وضع الكمامات على الأفواه التي تريد نقل الحقيقة كما هي. إنهم يريدون محو موتى لامبيدوزا من الذاكرة وربما إلغاء وجودنا نحن أيضا”.

وبشأن ذكرى موتى المهاجرين، قال “البرلمان الإيطالي صوت لذكرى هذا اليوم ، فلماذا لا يحييه؟ إحيائه ليس جريمة ولكنهم يريدون تجريم يوم ذكرى حظى بمصادقة البرلمان “. وأضاف “لماذا لا تعترف أوروبا بهذه الذكرى، وتعتبره يوماً أوروبيا للذاكرة؟. الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الجميع هي : لا يمكن محو الذاكرة”.