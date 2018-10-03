الاتحاد الأوروبي يعمد لتوحيد أسماء أنواع وقود السيارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات جديدة تقضي بتغير الأسماء والإشارات المستخدمة لتحديد أنواع وقود السيارات، و ذلك في مسعى لـ”تبسيط” التعرف عليها في كافة دول التكتل الموحد.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إذ سيلاحظ مستخدمو السيارات هذا التغيير في محطات التزود بالوقود.

وستتم الإشارة، بموجب التعليمات الجديدة، إلى أنواع البنزين بدوائر وحروف مرفقة بأرقام، من أجل “تقديم معلومة للمستهلك حول النسبة القصوى للمواد المستخدمة مثل الوقود الحيوي”، حسب مصادر أوروبية.

أما الديزل، فسيتم الإشارة إليه بمربع وبداخله حرف باء باللاتينية، في حين سيتم الإشارة للغاز بمعين وحرف يدل على نوعية الغاز.

وعادة ما تمنح المفوضية الأوروبية مهلة قد تصل لحدود العامين احياناً للدول الأعضاء لتطبيق التعليمات الجديدة.