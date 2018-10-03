السلطة الفلسطينية تطلب من ميركل وقف هدم الخان الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-القدس- طلبت السلطة الفلسطينية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل العمل على وقف قرار إسرائيل هدم قرية الخان الأحمر (شرق القدس) وذلك قبل ساعات من وصولها الى إسرائيل في زيارة رسمية تستمر يومين.

فقد طلب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله من ممثل المانيا لدى فلسطين كريستان كلاغيس، اليوم الأربعاء، ممارسة “الضغط على إسرائيل، والتحرك الفوري لوقف انتهاكاتها، خاصة توسعها الاستيطاني، ومخططاتها للتهجير القسري، لا سيما بحق أهلنا في الخان الأحمر”.

ودعا الحمد الله “الى استمرار الدعم الألماني السياسي على صعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاقتصادي على صعيد دعم اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي”

وتصل ميركل الى إسرائيل في وقت لاحق اليوم، تلتقي خلالها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي ستترأس معه الإجتماع المشترك للحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ميركل قد تلغي زيارتها في حال قامت إسرائيل بهدم الخان الأحمر.

أما صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية فقالت إن إسرائيل لن تهدم الخان الأحمر خلال وجود ميركل خشية ازمة دبلوماسية.

وكانت المانيا اعلنت إدانتها لقرار إسرائيل هدم الخان الأحمر ودعت للتراجع عنه.

وتهدد إسرائيل بهدم تجمع الخان الأحمر في أي لحظة بعد قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية اجاز الهدم.