البابا يدعو لقلب أوضاع عدم الإستقرار والاقصاء والعنف لدى الشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا البابا فرنسيس الى “العمل على قلب أوضاع الاقصاء والعنف وعدم الإستقرار، التي يتعرض لها أبناءنا”.

وخلال القداس الافتتاحي لسينودس الأساقفة المخصص للشباب، أطلق البابا نداءه لآباء السينودس، قائلا “فلنبدأ وملؤنا الأمل، اجتماعا كنسيا جديدا قادرا على توسيع الآفاق، فتح القلوب وتحويل تلك الهياكل التي تشلنا اليوم وتفصلنا وتبعدنا عن الشباب، لنتركهم في مهب الريح، يفتقرون لمجتمع مؤمن يدعمهم، أو أفق لأي معنى أو حياة”.

وذكر البابا أن “الرجاء يناجينا، يحركنا ويكسر شعور انسياقنا أمام عبارة: هذا ما تم فعله دائماً”، وهو “يدعونا للنهوض والنظر مباشرة الى وجوه الشباب والأوضاع التي يعيشون فيها”. وأردف “إن هذا الرجاء نفسه، يطلب منا العمل على إسقاط أوضاع الهشاشة والاستبعاد والعنف التي يتعرض لها أبناءنا”.

وذكَّر البابا بالتحديات التي تواجه سينودس جيل الشباب، مبينا أن “الشباب الذين يمثلون ثمرة قرارات عديدة اتخذت في الماضي، يدعونا لنحمل معهم مسؤولية الحاضر، مع التزام أكبر ومقاومة كل ما يحول دون أن تنمو حياتهم بكرامة”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن الشباب “يطلبون منا ويحتاجون من جانبنا الى تفانٍ خلّاق، ديناميكية ذكية، متحمسة ومليئة بالأمل، وعدم تركهم وحدهم في أيدي كثير من تجار الموت الذين يقمعون حياتهم ويحجبون رؤيتهم”.