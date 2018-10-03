الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو: التزام ببناء مستقبل أكثر استدامة للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الاربعاء “الالتزام بمعالجة قضايا عالمية مشتركة مثل ارتفاع نسبة الجوع، وتحقيق الرخاء والسلام وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع”.

وعلى مدار العامين القادمين، سيركز الاتحاد الأوروبي والفاو على “بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود لمواجهة الأزمات الغذائية والتصدي لتغير المناخ واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أفضل والاستثمار في الزراعة وسلاسل القيمة وتحسين التغذية والنظم الغذائية”، حسبما أفادت منظمة الفاو

وبهذه المناسبة، قال مدير المنظمة الاممية، جوزيه غرازيانو دا سيلفا “إن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للتعددية ومنظومة الأمم المتحدة ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بقدر ما هو ضروري للتصدي للتحديات الهائلة التي ما تزال تفرضها الهجرة القسرية والنزاعات والأزمات الغذائية حتى اليوم”. وارى أنه “من خلال العمل الجماعي ودمج خبراتنا معاً، أنا على يقين تام بأننا نستطيع أن نرقى إلى العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم”

ومن جانبه، أعرب المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، نيفن ميميكا عن “الفخر بالإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي والفاو معاً”، وقال “قمنا على مر السنين، ببناء شراكة استراتيجية قوية مع التركيز على المجالات التي تتصدر جدول أعمال سياسة الاتحاد الأوروبي. ما زلنا ندرك تمام الإدراك أن الأمن الغذائي والزراعة المستدامة ما يزالان يشكلان تحديات ملحة”. وأردف “لهذا السبب، وقعت الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والفاو اتفاقية الشهر الماضي بقيمة 77 مليون يورو لتعزيز قدرة صمود الملايين من الناس الذين يعانون من أزمات الغذاء في جميع أنحاء العالم”.

يمتد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو ليشمل مجموعة من المجالات المختلفة- ابتداءً من سلامة الأغذية والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، ومكافحة الأمراض والآفات، وصولاً إلى حيازة الأراضي، وإدارة التربة، ومكافحة الصيد غير المشروع والتصحر وإزالة الغابات.

وشكّلت هذه الشراكة عاملاً هاماً من عوامل التغيير لمصلحة الملايين من الناس في البلدان النامية والناشئة والمتقدمة، بما في ذلك الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وقد زاد توسع هذه الشراكة بشكل أكبر خلال السنوات العشر الماضية.

وخلال الفترة بين عامي 2007 و2017، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.5 مليار يورو لدعم أكثر من 250 برنامجاً تديره الفاو في 60 بلداً، ورفع الاتحاد مستوى دعمه في أعقاب أزمة أسعار الغذاء 2007 – 2008، ورفعه مجدداً في 2017 لمعالجة انعدام الأمن الغذائي ومشكلات التنمية الزراعية المرتبطة بالنزاعات والهجرة والبيئة وتغير المناخ.

يشار إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للفاو يأتي من إدارة التعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مساهمات من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ومن خلال إدارات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي تركز على الزراعة ومصايد الأسماك وسلامة الأغذية والنبات الحماية والتربة والبحوث.

وما يزال الاتحاد الأوروبي يمثل شريكاً رئيسياً للمنظمة من بين الشركاء من أصحاب الموارد، ويسهم الاتحاد ودوله الأعضاء بنحو 45 بالمائة من ميزانية المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2017، بلغ حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي 239 مليون يورو.

وخلال الفترة بين 2014 و2017، تم استخدام أكثر من نصف هذه المساعدات في أفريقيا، إلى جانب المبادرات في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأدنى وآسيا.