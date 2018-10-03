ترحيب أوروبي بانتخاب الرئيس العراقي الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هنأ الاتحاد الأوروبي مرشح حزب الاتحاد الكردستاني، برهم صالح، على انتخابه كرئيس للجمهورية العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب الليلة الماضية برهم صالح رئيسا للدولة، والذي رشح بدوره عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، بـ”الخطوة المشجعة للغاية احترام الموعد النهائي الدستوري لانتخاب الرئيس وترشيح رئيس الوزراء”.

وعبرت مايا كوسيانيتش، عن ثقة الاتحاد بقدرة عبد المهدي على تشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت ممكن، حيث “تحتاج هذه الحكومة للتعامل بسرعة وفعالية مع التحديات العديدة التي تواجه البلاد”، حسب كلامها.

ويأمل الاتحاد بأن تتمكن القيادة الجديدة من تلبية الطموحات والحاجات المشروعة للشعب العراقية، فـ”من الأهمية بمكان أن يلعب جميع القادة السياسيين العراقيين دوراً بناء في هذه العملية لصالح استقرار البلاد على المدى الطويل”، وفق البيان.

ويرى الاتحاد الأوروبي في العراق شريكاً قوياً ومهماً، ويتطلع مسؤولوه، كما جاء في البيان الأوروبي، للبدء بالعمل مع الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار.