إيطاليا ـ الإمارات العربية المتحدة: توقيع اتفاقية للتعاون القضائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت سيناتورة إيطالية عن توقيع معاهدة بين بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التعاون القضائي.

وكتبت نائبة رئيس مجلس الشيوخ، آنا روسّوماندو على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أن “لقد صادقنا اليوم بمقر المجلس على معاهدة: إيطاليا – الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليم المجرمين والتعاون في مجال العدالة الجنائية”، مبينة أنها “خطوة هامة على طريق تعزيز التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، الذي تميّز به التزام وزير (العدل أندريا) أورلاندو في الدورة التشريعية الأخيرة”.

من جانبه، علّق مسؤول مكتب العدل في الحزب الديمقراطي، ڤالتر ڤيريني، قائلا إن “الموافقة النهائية على تصديق معاهدة التعاون القضائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة الجريمة، مع إمكانية تسليم الهاربين والمطلوبين للعدالة، بإصدار أمر اعتقال بحقهم لإرتكابهم جرائم خطيرة”، والذين “كانوا يجدون في الإمارات، بدون هذه المعاهدة، ملاذاً آمناً للإفلات من العقاب”.

وخلص ڤيريني الى القول إن “الموافقة (على المعاهدة) جاءت نتيجة كفاح طويل، شهد مشاركة جمعيات مثل ليبرا، والنائب السابق من الحزب الديمقراطي دافيدي ماتييلو، ووزيرا حكومتي رينزي وجنتيلوني، أندريا أورلاندو وأنجيلينو ألفانو”.