سالفيني: التقليص التدريجي للعجز ليس إستسلاما لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني وصف توجه حكومة الائتلاف نحو تقليص العجز، في موازنات العام بعد القادم، بأنه يشكل إستسلاماً لضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي على روما

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة شريك حركة خمس نجوم في الإئتلاف الحاكم، “هل قرار خفض العجز بالتدرج ابتداء من عام 2020 استسلام؟ لا، لقد قلنا دائما أن هدفنا هو خفض العجز وفوق كل شيء تقليص الدين العام”. واضاف مستدركاً، في حديث مع صحافيين بمقر مجلس النواب، “الشيء الوحيد المؤكد هو عجز في موازنة عام 2019 بنسبة 2.4 من الناتج الاجمالي المحلي”.

وبدوره، أكد وزير الاقتصاد أكد جوفاني تريا، خلال ندوة لرابطة الصناعيين الايطاليين، أن الحكومة ملتزمة بخفض الديون نحو الهدف المتفق عليه مع أوروبا. وقال “في عام 2019 سيكون هناك خروج عن الأهداف المتفق عليها بين المفوضية الأوروبية والحكومة الايطالية السابقة” ولكن “سيعقب ذلك خفض تدريجي للعجز في السنوات التالية”.

وقال “على أي حال، أعتقد إن الحكومة الحالية لا تنتهج سياسة بذخ مالي كما أنها لا تعمل على الإلتزام بوعود قطعتها خلال الحملات الانتخابية لتفجير الحسابات. لقد ورثنا عجزًا بنسبة 2% عن الحكومة السابقة”.