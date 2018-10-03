ستولتنبرغ: نتعامل بجدية مع انتهاكات روسيا للمعاهدات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن قيام روسيا بنشر صواريخ جديدة يعد “انتهاكاً خطيراً” لمعاهدة حظر انتشار القوة النووية المتوسطة المدى، مطالباً موسكو بتقديم أجوبة “واضحة وشفافة”.

وكان يانس ستولتنبرغ، يدلي بتصريحات صحفية على هامش اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف اليوم في بروكسل، مشيراً إلى أن روسيا لم تتعامل بشفافية في هذا الموضوع، و”نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية”، وفق كلامه.

وكان ستولتنبرغ قد أكد أن الحلف قد حصل على معلومات بشأن الصواريخ الروسية من الاستخبارات الأمريكية دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

كما أعلن أمين عام ناتو أن وزراء خارجية دول الحلف سيبحثون كيفية العمل على تحقيق التزاماتهم خلال القمة الماضية بشأن تقاسم الأعباء المادية بشكل عادل وبذل مزيد من الجهد للوصول إلى رفع مخصصات الاستثمارات الدفاعية لمعدل 2% من الناتج المحلي لكل دولة.

وأوضح أن وزراء الدول الأعضاء في الحلف سيبحثون أيضاً من بين مواضيع متعددة كيفية تعزيز دفاعاتهم الرقمية، أي تشديد عمليات الرقابة وتأمين شبكات الانترنت والاتصالات لمنع أي تدخل خارجي في شؤون الحلفاء والتصدي للإرهاب.

وعبر ستولتنبرغ عن قناعته بأن الفضاء الرقمي سيصبح جزءاً لا يتجزأ من أي صراع قادم، ” ومن هنا ضرورة تعزيز تعاوننا في هذا المجال مع كافة الشركاء”، كما قال.

وحول تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للحلف، أكد المسؤول الأطلسي أن التحضيرات تجري بشكل جيد لاطلاق بعثة التدريب الموجهة للعراق، والتي ستضم 500 عنصر وستعمل على مكتسبات العراق بعد الانتصار على تنظيم الدولة (داعش).

كما جدد التصميم على الاستمرار في مساعدة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط مثل الأردن و تونس لتقوية قدراتها لمحاربة “كل أشكال الإرهاب وتعزيز الأمن الداخلي”.