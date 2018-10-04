إيطاليا تدعو الرئيس الفرنسي لقمة باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أنه وجّه دعوة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ستستضيفه مدينة باليرمو في يومي 12-13 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال كونتي، في حوار مع صحيفة (لاستامبا) الايطالية نشرته الخميس “دعوت ماكرون إلى باليرمو للقمة حول ليبيا. لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. كل واحد مِنّا يريد فعل ماهو أفضل لبلاده. ومع هذه الروح سوف أرى بوتين في موسكو. أنا أعتبره محاورا أساسيا”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي قد أكد خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى “المواقف غير المتطابقة تمامًا” لروما وباريس حول موعد الانتخابات الليبية، على أن حكومة بلاده “لم تشكك أبدا في حتمية إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا” كي يتمكن الناخبون من إختيار مؤسساتهم التنفيذية والتشريعية.