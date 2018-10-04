برلمانيون أوروبيون يطالبون ماي بدفع مفاوضات بريكست للأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت المجموعة البرلمانية لمتابعة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بتقديم مقترحات جديدة تسمح بدفع عملية التفاوض قدماً إلى الأمام.

وأشارت المجموعة، التي يرأسها البرلماني غي فيرهوفشتات (التيار الليبرالي – بلجيكا)، إلى أنها تابعت باهتمام الخطاب الذي ألقته ماي في مؤتمر حزب المحافظين، والذي أكدت فيه تصميمها على التوصل لاتفاق.

وأعادت المجموعة البرلمانية التأكيد على دعمها الكامل لعمل الفريق التفاوضي الأوروبي، حيث “نريد مقترحات تؤدي لتوضيح الموقف بشأن شطري إيرلندا”، وفق كلام أعضاءه.

هذا ومن المنتظر أن يعاين زعماء الدول الأوروبية خلال القمة القادمة في 18 و19 الشهر الحالي، التقدم الحاصل على طريق إنجاز اتفاق انسحاب بريطانيا والإعلان السياسي المرفق لتحديد ملامح العلاقة المستقبلية.

ومن المتوقع أن يرجأ الزعماء قرارهم إلى قمة استثنائية إضافية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لإتاحة المجال للمزيد من التفاوض.

وتبدو مفاوضات بريكست متعثرة حالياً بسبب استمرار الخلافات العميقة القائمة بشأن شطري ايرلندا ومستقبل العلاقات التجارية بين بروكسل ولندن، عندما تصبح الأخيرة خارج الاتحاد.

وبالرغم من تزايد احتمالات خروج بريطانيا بدون اتفاق “بريكست قاس”، يؤكد جميع المسؤولين على طرفي المانش أنهم يعملون على تفادي مثل هذا السيناريو.

ويأخذ الأوروبيون على ماي مماطلتها في الرد على طلباتهم و تقديم مزيد من الإيضاحات في القضايا الأساسية محل الخلاف.