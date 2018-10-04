السلطة الفلسطينية: انسحاب واشنطن من بروتوكول فيينا لن يعفيها من المساءلة القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن “إعلان الإدارة الأمريكية عن الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يؤكد من جديد ازدراء الإدارة للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون”.

واضاف “إن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب اصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الاسرائيلي بلا هوادة وعدائها لفلسطين والشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي وحماية مكانة المعايير الدولية وهيبتها”.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت قرارها هذا بعد تقدم السلطة الفلسطينية بدعوى قضائية ضدها الى محكمة العدل الدولية ضد قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية الى القدس.

وقال المالكي في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى عاصمتنا، القدس، مستندة الى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك، الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا”.

وأضاف “إن قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم مهددة وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل”.

وأشار المالكي الى “ان القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق شعبنا ضد العدوان الاسرائيلي المتواصل وكل من يسانده بما يتماشى مع القانون الدولي وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات”.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني ” المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المواقف المتهورة التي تهدد النظام العالمي، ومعه الامن والسلم الدوليين، بحزم ووضوح”.