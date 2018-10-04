موغيريني تؤكد على أهمية التعاون مع ناتو لمواجهة التهديد عبر الانترنت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون بين الاتحاد وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في المجالات العسكرية والأمنية والتقنية من أجل التصدي بشكل خاص للتهديدات عبر شبكة الانترنت.

وأكدت في تصريحات لها اليوم على هامش مشاركتها في جانب من اجتماعات وزراء دفاع الحلف، بأن التعاون بين المؤسستين الدوليتين يسير بشكل جيد، حيث ” أصبح التعاون بين الاتحاد وناتو أفضل حالاً خلال العامين الماضيين أكثر من أي وقت مضى”، حسب كلامها.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هناك 74 مشروع تعاون مشترك بين الاتحاد والحلف في كافة المجالات الدفاعية والأمنية والرقمية.

وتوقعت موغيريني أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الأوروبية لمحاربة التهديد عبر الانترنت خلال الشهرين القادمين.

ويشعر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالخوف من التهديدات عبر شبكة الانترنت والتي تمثل برأيهما تدخلاً خارجياً خطيراً في الشؤون الداخلية لدولهما و محاولة للتأثير على خيارات الرأي العام، خاصة لدى اقتراب المواعيد الانتخابية.