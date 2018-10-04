أموال أوروبية إضافية لأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ يصل إلى 20 مليون يورو كمعونة طارئة لضحايا الجفاف في أفغانستان.

وسيًساهم هذا المبلغ في رفع معدل المساعدات الإنسانية الممنوحة لأفغانستان أوروبياً على 47 مليون يورو لهذا العام، وذلك للتصدي لموجة الجفاف التي تصيب أجزاء واسعة من البلاد.

وفي هذا الصدد، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، بأن الوضع في أفغانستان لا يتحسن كثيراً وذلك بسبب تضافر عدة عوامل أمنية وبيئية ساهمت في زيادة أعداد المحتاجين، وقال “نسعى للوصول إلى 400 ألف محتاج ومساعدتهم”.

وسيتم تحويل المبلغ، وفق كلام المفوض الأوروبي، إلى المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان لتأمين مساعدات غذائية ومياه ومرافق صرف صحي ورعاية اجتماعية.

وقد شهدت أفغانستان تغيرات مناخية واضحة خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفض مستوى هطول الأمطار وتساقط الثلوج في 20 مقاطعة من البلاد، ما أدى تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني بنسب تتراوح ما بين 50 و 60%.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قدمت لأفغانستان منذ عام 1994 وحتى الآن مبالغ تصل على 794 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية واغاثية.

ويقر الاتحاد الأوروبي بأن الوضع الأمني لا زال يتدهور في أفغانستان منذ بداية العام الحالي، ما يؤدي تعقيد وصول المساعدات.