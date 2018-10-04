نشطاء إيطاليون: إطلاق سفينة لرصد أوضاع المهاجرين بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نشطاء إيطاليون أن سفينة، أطلقوا عليها إسم (ميديتيرانيا)، قد أبحرت إلى مياه المتوسط في مهمة “رصد، شهادة وإدانة للوضع الدراماتيكي الذي يواجه فيه على الدوام نساء ورجال وأطفال مخاطر هائلة في غياب الإغاثة، وفي ظل الصمت و اللامبالاة المتواطئة من جانب الحكومة الايطالية والحكومات الأوروبية”.

وينتمي النشطاء، الذين أطلقوا هذه المبادرة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما الخميس، إلى منظمات غير حكومية وغير ربحية، وبدعم من بعض البرلمانيين اليساريين وشخصيات تنتمي إلى عالم الثقافة والمجتمع المدني في إيطاليا.

وقالوا إنه “لم يعد بوسعنا الوقوف متفرجين، كان علينا أن نعمل ونتوصل إلى وسيلة لمواجهة التدهور الثقافي والأخلاقي الذي أمامنا”. وذكروا أن مشروع (ميديتيرانيا) هو “عصيان أخلاقي وفي نفس الوقت إذعان مدني: نحن عُصاة للخطاب العام السائد من طرف اليمين القومي، ونذعن لقوانين البحار والقانون الدولي ولدستورنا، الذين ينصون على الالتزام بإنقاذ أولئك المعرضين للخطر”.