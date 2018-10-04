مسؤولون أوروبيون يشجبون محاولات روسيا “تقويض” سلامة منظمات دولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم البالغ تجاه “محاولات روسيا تقويض سلامة منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية وغيرها من الهيئات الدولية”.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر اليوم باسم كل من رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية جان كلود يونكر وكذلك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ويعلق المسؤولون الأوروبيون في بيانهم هذا على معلومات حول عملية قادتها دائرة الاستخبارات العسكرية الروسية في نيسان/ أبريل الماضي، ضد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي، وتم تعطيلها من قبل أجهزة الاستخبارات الهولندية والبريطانية.

وأوضح المسؤولون الأوروبيون أن لندن كانت أشارت في وقت سابق اليوم أنها تصدت للعديد من الجهات التي كانت تقوم بهجمات عبر الأنترنت بقيادة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

وعبر المسؤولون الأوروبيون عن شجبهم لهذه الأعمال التي تقوض القانون الدولي والمؤسسات الدولية، ” سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز صمود مؤسساته ومؤسسات الدول الأعضاء فيه وشركاءه والمنظمات الدولية”، حسب كلامهم.

وحول الموضوع نفسه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( ناتو)، عن شجبه لهذه الأعمال، ” على روسيا أن تتوقف عن أفعالها هذه وأن تتعامل بشفافية”، وفق كلامه في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام أعمال وزراء دفاع ناتو في بروكسل.

وأشار يانس ستولتنبرغ، بأن أجهزة دول الحلف تتعامل باستمرار وترد بشكل يومي على الهجمات الالكترونية، مؤكداً أن إحباط الهجمات يعني أن الحلف يطور إمكانياته وقدراته على الرد باستمرار.