ماتيس: ندين الممارسات والانتهاكات الروسية للمعاهدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، عن إدانة بلاده للممارسات التي تقوم بها موسكو لتقويض سلامة المؤسسات الدولية وكذلك لإنتهاكها لمعاهدة حظر انتشار القوة النووية المتوسطة المدى.

وكان ماتيس يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم بعد اختتام اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف.

وعبر المسؤول الأمريكي عن جاهزية بلاده لتقديم المزيد من الوسائل والإمكانيات لباقي دول الحلف للتعامل مع الهجمات عبر الإنترنيت التي تتعرض لها، وقال “أما الرد فهو قرار سياسي برسم الدول المعنية ونحن نساندها”، على حد تعبيره.

واعتبر أن كل ممارسات روسيا تدل على أنها تتمادى في اختراقها وانتهاكاتها للمعاهدات والأعراف الدولية، مؤكداً عدم وجود خلاف بين الحلفاء حول حقيقة انتهاك روسيا لمعاهدة حظر انتشار القوة النووية المتوسط المدى.

ويعمل حلف شمال الأطلسي حالياً على وضع الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت في مصاف الهجمات العسكرية التقليدية من برية وجوية، ما يؤهله لتعديل وتطوير خططه الدفاعية، فـ”الهدف هو حماية شبكاتنا وقواتنا وعملياتنا”، حسب كلام مسؤوليه.

وتطرق ماتيس أيضاً إلى المناورات العسكرية الأطلسية المقررة في النرويج والتي يشارك فيها 31 دولة من دول الحلف والدول الشريكة، مؤكداً أنها لا تتوجه ضد روسيا، بل توجه رسالة مفادها أن ناتو جاهز للرد على التهديدات.

هذا وقد ناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء مواضيع تتعلق بتعزيز الدفاع المشترك للتعامل مع الهجمات الإلكترونية وتقاسم الأعباء المالية وتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط لدعم قدراتها لمحاربة الإرهاب.