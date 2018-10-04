رئيس وزراء إيطاليا: أعيد اتهامات موسكوفيتشي الى المرسِل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “لن أعلق على اتهامنا بكراهية الأجانب، بل أنا أعيده للمرسِل”، فـ”ليس هناك في هذا الأمر ما يمتّ بصلة الى الحكومة الإيطالية”. تعليقا على تصريحات المفوض الأوروبي بيير موسكوفيتشي، الذي نعت الحكومة الإيطالية بالمعادية للأجانب والمتشككة بالإتحاد الأوروبي

وفي حديثه للصحفيين في أسيزي (وسط)، الخميس، أضاف رئيس الحكومة “أود أن أدعو المؤسسات الأوروبية الى اعتبار أنه إن كانت لدينا اليوم مشكلة في أوروبا، فهي الفجوة بين المؤسسات والشعوب الأوروبية”.

وخلص كونتي الى القول إن “المؤسسات الأوروبية يجب أن تكون أكثر شعبوية”.

وكان المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية، بيير موسكوفيتشي (الفرنسي)، قد أعلن في تصريح على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في ستراسبورغ، أن الجهاز التنفيذي الاوروبي سينتظر منتصف الشهر الجاري للحكم على مشروع الموازنة الإيطالية. لكنه قال إن فيها “انحرافا كبيرا” عن الالتزامات التي قطعتها روما (رفع العجز المستهدف من 1.6% إلى 2.4%)، كما أنه “وفقا للإشارات الواردة، فإن الموازنة لصالح الإنفاق” وليس الاستثمار. وقال “يتعين أن تقال الحقيقية للمواطنين”.