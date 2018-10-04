نقابي إيطالي: ننتظر حلولاً من الحكومة بشأن أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نقابي إيطالي إن دعوة وزير التنمية الاقتصادية والعمل لويجي دي مايو لعقد اجتماع مع النقابات العمالية حول أليتاليا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر القادم يمثل “علامة إيجابية”.

وأعرب منسق الاتحاد الوطني للنقل الجوي (Fnta)، ستيفانو دي كارلو، في تصريحات الخميس، عن “القلق الشديد بشأن الوضع الذي تواجهه الشركة”. وذكر أن “هذا الإعلان يأتي في وقت مناسب جداً إزاء التنبيه الذي أطلقناه”، والآن “نحن ننتظر انتقالا من مرحلة الإعلانات أن الحلول الملموسة”.

وأردف “بالتالي، فإن الإشارة التي تصل اليوم، مهمة بالنسبة لجميع أفراد أليتاليا، الذين يعملون بشكل جيد وييبذلون كل جهد”، بل “وللركاب أيضا، الذين عليهم حجز الرحلات وشراء التذاكر”، فـ”من المهم أن يكون لدى كل شخص أفق يقين واستمرارية للشركة”.

وأشار دي كارلو الى أن “إنذارنا إن كان قد أسهم بعقد الطاولة المستديرة، فهذا أمر إيجابي وهذا ما كنا نريده”، وأنه “بعد الإعلانات التي نعرفها جميعا، كانت هناك حاجة إلى هزة قوية لإطلاق المرحلة التي يجب فيها إيجاد الحلول”، مذكّراً بأن “هناك مواعيد هامة تقترب، بدءاً بتاريخ الانتهاء المحدد عند نهاية الشهر واختتام إجراءات البيع، حتى انتهاء عقود العمل”.

وخلص النقابي الى القول إنه “من اجتماع 12 تشرين الأول/أكتوبر، ننتظر تأكيد استعداد الحكومة للاستفادة من الشركة، إعطاءها دورًا مركزيًا في إدارة التدفقات السياحية وعدم تركها لناقلات أخرى”.