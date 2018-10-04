إيني: ضرورة سد فجوة الطاقة بين شمال العالم وجنوبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – غن “هناك حاجة ملحة لسد فجوة الطاقة بين شمال العالم وجنوبه، وضمان تنمية عادلة وحقيقية للجميع”.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي والجهاز المركزي للمعلومات في عملاق الطاقة الإيطالي (إيني)، داريو باغاني، متسائلا “لكن كيف يمكن لهذا أن يتم؟”، مشيرا الى أن “التكنولوجيا الأسية، إن تمت صياغتها بشكل صحيح ومعالجتها بصرة جيدة، من شأنها أن تكون أداة ضغط أساسية”.

وفي كلمته خلال مؤتمر عن الطاقة عقد في ميلانو، أشار باغاني الى أن “مهمة شركتنا منذ تأسيسها، تمثلت بالعمل على أساس منطق التنمية المستدامة وإعادة شيء ما للبلد الذي يستضيفها”.

وذكر المسؤول في (إيني) أن “التكنولوجيات الأسية يمكنها أن تمثل أداة ضغط أساسية لسد الفجوة في مجال الطاقة”، فـ”يكفي أن يكون هناك وعي بالكيفية التي ينبغي انتهاجها وماهية المتطلبات الأساسية”.

ولفت باغاني الى أنه “في بعض الأحيان، نأتي بالقوالب النمطية أو النماذج التي يمكن أن تكون صالحة في بعض المناطق الجغرافية، ويمكن أن يكون هناك نموذجا واحدا صالحا لكل الغرب، بينما هناك احتياجات مختلفة في مناطق أخرى من العالم”، وهذا “ما نراه هرم الاحتياجات وفي أسلوب تغيّره”.

وأوضح “نبحث نحن وأبناءنا بشكل محموم عن تغطية شبكة الانترنت وغيرها من الإحتياجات الرقمية”، بينما “يمكن للتكنولوجيا الأسية مع ذلك أن تكون أكثر فائدة في مناطق أخرى من العالم”، وذلك على “الجانب الصحي، التعليم والمعلومات”، لذلك “تعتمد التكنولوجيا الأسية على تطبيقاتها”.