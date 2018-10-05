الخارجية الإيطالية تقدم الدورة الجديدة لمشروع أرينا السينما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن مقرها، قصر (فارنيزينا) سيستضيف يوم الثلاثاء المقبل، 9 تشرين الأول/أكتوبر، الدورة الجديدة لمشروع أرينا السينما (CinemArena).

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن “مبادرة السينما المتنقلة، التي بدأناها عام 2002، مع الوكالة الإيطالية للتعاون لأجل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (AICS)، وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ المنظمة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة (IOM)”، تهدف دورتها الجديدة الى ترويج معلومات دقيقة حول مخاطر الهجرة غير النظامية، مع التركيز على الدول الكبرى المصدرة للمهاجرين نحو أوروبا”.

وذكر البيان أن “حفل التقديم سيشهد مداخلات المدير العام لمكتب شؤون الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة في وزارة الخارجية، لويجي ماريا ڤينيالي، المدير العام للتعاون الإنمائي جورجو مارّاپودي، نائب رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة في وزارة الداخلية، برونو كوردا، مدير المكتب المتوسطي لـ(OIM) فيديريكو سودا، ونائب مدير (AICS)، ليوناردو كارميناتي”.

وخلص البيان الى القول إنه “خلال مراسيم التقديم، سيتم عرض باقة صور من الدروات السابقة للمبادرة، إضافة إلى شهادات عن أنشطة هذا العام، والتي تم إطلاقها بالفعل في السنغال في أيلول/سبتمبر” الماضي.