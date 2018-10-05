وزير الخارجية الإيطالي يلتقي وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إينزو موافيرو ميلانيزي، بمقر الوزارة مساء أمس، وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث.

وقالت مذكرة صدرت عن مقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) ، أن “الاجتماع أتاح للوزيرين توضيح الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك التي يعالجها مجلس الشؤون العامة في الوقت الحالي”، وذلك “بهدف عقد اجتماعه القادم في 16 تشرين الأول/أكتوبر أيضا”.

وذكر البيان أنه “كان هناك توافق كبير بين الوزيرين على النقاط المختلفة المذكورة”، وأنه “بالإضافة إلى ذلك، بنية ابتكار ما هو جديد فيما يتعلق بالممارسات المتبعة حتى الآن، تقرر إجراء تقييم عاجل وإيجاد الطريقة الأنسب لهيكلة إطار تعاون منتظم، والتشاور الثنائي حول المواقف التي تنوي ألمانيا وإيطاليا تبنّيها في محافل الاتحاد الأوروبي”.

وبشأن المناقشات الجارية في إيطاليا حول التدابير الاقتصادية وقانون الاستقرار المقبل، “أعرب الوزير روث ـ وفقا للمذكرة ـ عن دعمه لإتاحة الفرصة لإجراءات التوازن الاجتماعي، وقبل كل شيء تدابير الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من أوضاع حرمان، وكذلك الحوافز لدخول عالم العمل”.

وفيما يتعلق بالمقترحات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2021-2027، فقد أشار البيان الى أن “الوزير موافيرو أبرز الحاجة لاتباع نهج أكثر شجاعة من قبل المفوضية الأوروبية، لإعطاء إجابات ملموسة للاحتياجات ذات الأولوية في الوقت الحالي، بالنسبة للمواطنين الأوروبيين”.

ونوه البيان “على وجه الخصوص، بوبجوب إعادة النظر في اقتراح توفير موارد جديدة وحقيقية خاصة، تسمح بامتلاك أموال كافية للإبقاء على السياسات التقليدية لدعم التضامن الاقتصادي والاجتماعي، الابتكارات، البنية التحتية والزراعة، ومعالجة القضايا الجديدة ذات الأهمية الكبرى والملحة، كالاستثمارات الضخمة في بلدان منشأ وعبور المهاجرين”، وذلك “لخدمة حوكمة تدفقات الهجرة بشكل أفضل”، حيث “قال الوزير روث إنه منفتح للتفكير المشترك حول هذه المسألة”.