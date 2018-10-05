الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو مجددا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بدأ محققون من الشرطة الاسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، التحقيق مع رئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في شبهة الفساد.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن هذه هي المرة الـ12 التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو منذ بدء القضية قبل اكثر من عام.

واضافت “من المرجح تركيز التحقيق على قضيتي فساد منفصلتين يشتبه بضلوع رئيس الوزراء فيهما، المعروفة بالقضية 1000 والتي يشتبه به فيها بالمطالبة (بشكل منهجي) بهدايا من رجال اعمال مقربين، والقضية 2000 التي سعى فيها للتوصل الى صفقة مع مالك صحيفة (يديعوت احرونوت) ارنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية”.

وكان نتنياهو قد نفى مرارا الاتهامات الموجهة اليه.

وتم استجواب نتنياهو للمرة الأخيرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

ولم يقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي ماندلبليت حتى الان إذا ما كان سيقدم لائحة إتهام ضد نتنياهو.