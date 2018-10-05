بلجيكا: تقارير عن تدخل تركي في الانتخابات البلدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت تقارير إعلامية محلية أن حزب العدالة والتنمية التركي (حزب الرئيس رجب طيب أردوغان) قد وجه “توصيات” للناخبين البلجيكيين من أصول تركية، للتصويت لصالح مرشحين وأحزاب لا تكن العداء لتركيا في الانتخابات البلدية المقررة يوم 14 من الشهر الجاري.

وكانت المرشحة لرئاسة بلدية مدينة غنت (شمال بلجيكا الناطق بالهولندية)، زيهال أيدمير، وتنحدر من أصول كردية، قد تحدثت عن هذا الأمر، مؤكدة أن الحزب التركي أوصى “مناصريه” في بلجيكا بعدم التصويت لها شخصياً بوصفها من أعداء تركيا والإسلام.

وأشارت آيدمير التي تشغل حالياً منصب وزير الدولة لشؤون المساواة، الى أن التوصيات موجودة على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويحث حزب العدالة والتنمية الناخبين من أصول تركية في بلجيكا على عدم التصويت للأحزاب المتشددة والمعادية للمهاجرين والمسلمين، بل التصويت للحزب الأقوى في مدينة غنت، حيث تسكن أغلبية من أصول تركية، مبينة أن “هذه إشارة واضحة لحزب يمين الوسط”، وفق كلام أيدمير.

ويعرف عن آيدمير معارضتها لارتداء الفتيات للحجاب في المدارس، وكذلك تصديها لإنشاء مدارس إسلامية في مدينتها (غنت)، بالإضافة إلى دعمها للجالية الكردية، العدو الأكبر للرئيس التركي وحزبه.

وعلى الرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من قبل السلطات المحلية أو الفيدرالية، إلا أن بعض المصادر تؤكد وجود قلق داخل الأروقة السياسية في البلاد حيال التصرف التركي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية والأوروبية في منتصف العام القادم.