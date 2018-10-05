أليتاليا تطلب تمديد تعويض البطالة للعام المقبل لـ1570 موظفاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالبت شركة أليتاليا للطيران بتمديد تعويض البطالة للعام المقبل بالنسبة لـ1570 من موظفيها.

ووفقاً لما علمته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر نقابية، فإن “جولة جديدة من تسريحات الموظفين تلوح في أفق الناقل الإيطالي السابق”، حيث “طلبت الشركة استمرار دفع تعويضات البطالة لموظفيها حتى 23 آذار/مارس 2019، في ظل استمرار النظام الحالي، الذي ينتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر” الجاري.

وأوضحت المصادر نفسها أن “صندوق الدعم الجديد، الذي يبدأ اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر ويغطي موسم الشتاء، سيقوم بتغطية رواتب 1570 شخص بدوام كامل”، منهم “950 موظفاً برياً، و620 ملاحاً، ينقسمون بين 100 قبطان، 100 طيار و420 مضيفة”.

وأشار المصادر الى أنه “عند هذه النقطة، سيكون على النقابات طلب تفعيل تدقيق مشترك للإجراء الذي سيتم في وزارة العمل”، مبينة أنه “في نيسان/أبريل الماضي، كان طلب تمديد التعويضات من قبل الشركة يشمل 1680 موظفاً (90 قبطاناً، 360 مضيفة ومضيفاً و1230 موظفاً برياً).

ولفتت الى أنه “في نهاية الحوار مع وزارة العمل، وقعت الشركة والنقابات العمالية تقريراً يرتبط بالطلب الأولى للشركة، حيث انخفض عدد الموظفين إلى ما مجموعه 1480 موظفاً، منهم 1030 موظفاً و90 قبطاناً و370 مضيفة ومضيفاً”.