تقرير إيطالي: انخفاض نسبة الفقر في آب الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ذكر تقرير إيطالي أن نسبة الفقر في شهر آب/أغسطس الماضي سجلت تراجعا بحاصل 17.3%.

وقال تقرير أعده إتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، الجمعة، أن “مؤشر البؤس (MIC) التابع للإتحاد، والذي يقيِّم مستوى الضيق الاجتماعي، انخفض في آب/أغسطس بقيمة تقدر بستة أعشار النقطة المئوية مقارنة بشهر تموز/يوليو السابق له”.

وأشار التقرير الى أن “التحسن المسجل في الشهرين الماضيين، تم تحديده من خلال توجهات مواتية في سوق العمل”، مبينا أن “معدل البطالة المنتشر إذا عاد إلى المستويات التي كان قد توقف عندها نهاية عام 2011، فإن نطاق الضيق الاجتماعي لا يزال واسعاً للغاية”.