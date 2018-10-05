برودي: نجازف بأن نصبح ديمقراطية غير لبرالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي “إننا نجازف بأن نصبح ديمقراطية غير لبرالية”.

وأضاف برودي الذي شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، “إنه خطر نواجه بالفعل، فنحن نجد أنفسنا في الواقع في حالة يظن فيها أولئك الذين حظوا بتفويض شعبي، أن لديهم الحق بفعل أو قول أي شيء، كما لو أن الانتخابات جعلت البلاد ملكا لهم”.

وأكد برودي “انه انحراف لا يقتصر على ايطاليا وحسب، بل أعتقد أنه يشمل بولندا والمجر أيضا، القريبتين من قلب سالفيني”، كما “أفكر بوزراء حركة خمس نجوم التي يطلون من شرفة قصر (الحكومة) كيجي”، تلك “الصور التي نشرها دي مايو وكتب عليها معلّقا: من تلك الشرفة طل جلادو الإيطاليين لسنوات عديدة”. مؤكدا “في الحقيقة، لم نطل من على تلك الشرفة أبداً”.

ورأى القيادي اليساري، أن “الأمر يتعلق بانجراف نشأ عن شتائم بيبي غريللو”، مشيرا الى أن “الانتخابات الأوروبية المقبلة قد تمثل نقطة تحول”، فـ”الميل الجاري نحو اليمين في إطار الحزب الشعبي الأوروبي ينادينا، وفي الوقت نفسه يُسهل إنشاء مجموعة تسير معاً، لا في نطاق الحزب نفسه، بل حلفاء مع الاشتراكيين والليبراليين، الخضر وغيرهم”، أي “مجموعة سياسية توحدها فكرة أوروبا نفسها”.

وخلص رئيس الوزراء الأسبق معربا عن الإعتقاد بـ”الحاجة إلى تجمع يقترح سياسة اقتصادية لدعم اليورو، مكافحة التفاوتات، الدفاع المشترك، وخطاً مشتركاً بشأن الهجرة والأمن والشباب والعمل”.