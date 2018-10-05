نائب رئيس الوزراء الايطالي في زيارة لروسيا أواسط الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في السابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وستتم زيارة سالفيني لروسيا، التي سيغلب عليها الطابع التجاري أكثر من الأمني، قبل أسبوع من قدوم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وتتزامن زيارة سالفيني لروسيا مع إنعقاد المنتدى السنوي للإتحاد الروسي للصناعيين، حيث سيقيم في نفس الفندق الذي سيستضيف الحدث.

يشار إلى أن طرفي الإئتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا (حركة خمس نجوم-الرابطة) قد أعربا في أكثر من مناسبة عن رغبتهما في تحسين العلاقات مع موسكو، كما إنتقدا “التمديد التلقائي” للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ إندلاع الازمة الأوكرانية في عام 2014.

كما تحدث مسؤولين روس مؤخرا عن ضغوط تمارسها واشنطن وبروكسل على روما لتغيير سياستها الانفتاحية تجاه السلطات في موسكو.

يذكر أن إتحاد الزراعيين الايطاليين قد أشار في وقت سابق إلى أن “الحرب الباردة الجديدة” بين موسكو والغرب تخاطر بتوقف “التعاون التجاري” بين روما و موسكو، الذي ساهم في زيادة الصادرات الإيطالية إلى روسيا بنسبة 6.6% في الشهرين الأوائل من عام 2018