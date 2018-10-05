إعتقال إيطالي في مداهمة مركز ثقافي بتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماسا كارارا – ألقت الشرطة التركية القبض، أثناء مداهمتها لمركز (إيديل) ثقافي في أوكمداني باستانبول، على عشرات الأشخاص، من بينهم جانفرانكو كاستيليتو، وهو طبيب بيطري يبلغ من العمر 53 عاماً، من بلدة ماسا كارارا (وسط) المؤيد للجبهة المناهضة للإمبريالية.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإنه “كاستيليتو، الذي وصل إلى استانبول منذ بضعة أيام لمتابعة بصفة مراقب، محاكمة فرقة يوروم الموسيقية التركية المتهمة بالإرهاب، لكونها تغنت مرات كثيرة بالحرية ضد حكومة أردوغان، لم يتم توجيه أية تهم إليه بعد”.

هذا وتذكر قضية كاستيليتو ما حدث للمدون الإيطالي غابرييلي ديل غراندي، الذي تم اعتقاله على الحدود بين تركيا وسورية، وتم إطلاق سراحه بعد 14 يوماً، قام خلالها بالإضراب عن الطعام أيضًا.