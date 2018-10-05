موغيريني ومفوض شؤون الحوار في اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون الجوار يوهانس هان، في الاجتماع الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط المقرر الاثنين المقبل في برشلونة.

ويصادف هذا الاجتماع الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الاتحاد من أجل المتوسط، وسيشكل “فرصة لمراجعة إنجازات هذه الهيئة في عقدها الأول”، حسب كلام المسؤولين الأوروبيين.

ويريد المشاركون في الاجتماع و يصل عددهم إلى 43 دولة وهيئة ومراقبين، إلى تبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً في هذا الاتحاد وإمكانية استخدامه كمنصة هامة للحوار والتعاون في المنطقة اليورو – متوسطية.

وكان الاتحاد من أجل المتوسط قد أُنشئ عام 2008 بمبادرة الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت نيكولا ساركوزي، من أجل جمع دول المتوسط، بالمفهوم الموسع، حول مشاريع اقتصادية وبيئة واجتماعية مشتركة.

وسعى ساركوزي كذلك إلى إشراك دول الخليج في تمويل بعض المشاريع التي تصب في صالح التنمية والتعاون بين الدول المتشاطئة.