الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز التعاون الأمني مع دول غرب البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز تعاونه مع دول غرب البلقان في مجالات إدارة الحدود الخارجية ومحاربة الإرهاب و ظواهر التهريب والجريمة المنظمة.

ضمن هذا المفهوم جاءت مشاركة المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس في منتدى جمع ما بين وزراء داخلية وعدل دول البلقان بنظرائهم الأوروبيين اليوم في العاصمة الألبانية تيرانا.

وكان هذا المنتدى فرصة لتوقيع اتفاق تعاون بين الاتحاد الأوروبي و ألبانيا يسمح بتعزيز التعاون العملي بين السلطات المختصة في تيرانا والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس).

ويسمح الاتفاق بنشر عناصر أوروبية داخل الحدود او المياه الإقليمية الألبانية، بموافقة الحكومة، في حال وجود أي تحرك غير معتاد في حركة المهاجرين.

كما وقع المشاركون في المنتدى على خطة عمل مشتركة بشأن محاربة الإرهاب، فـ”هناك خطوات ملموسة مشتركة من أجل محاربة العنف والتطرف خلال العامين القادمين”، وفق كلام أفراموبولوس.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت استراتيجية خاصة لتوسيع منظور التعاون وتعزيز الشراكة مع دول غرب البلقان في شباط/فبراير 2018.

وتغطي هذه الخطة طيف واسع من المجالات، انطلاقاً من التصدي للهجرة السرية وانتهاء بمحاربة الإدمان على المخدرات وضبط حركة العقاقير.