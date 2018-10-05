موغيريني تهنئ الفائزين بجائزة نوبل للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توجهت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بالتهنئة لكل من الطبيب الكونغولي دييس مكويغي، والأيزيدية ناديا مراد، بعد نيلهما جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بأن جائزة نوبل للسلام هذا العام احتفت بالشجاعة والقوة وبرجل وإمرأة خاطرا بحياتهما لمساعدة وحماية الآخرين، فـ”عمل كل منهما داخل مجتمعه المحلي لإحداث تغير ووضع حد للعنف الجنسي كسلاح حرب”، وفق كلامها.

ونوهت موغيريني بلقاءها بالفائزين عندما حصلا على جائزة سخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في العالم قبل عدة سنوات.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم السلام في الكونغو، وكذلك إعادة الإعمار والمصالحة في العراق.

ويذكر أن الطبيب الكونغولي مكويغي اشتهر بسبب عمله الرامي لمعالجة الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب و العنف الجنسي من قبل جماعات مسلحة في بلاده، وهو لا زال يتعرض لتهديدات وضغوط كثيرة في الداخل.

أما ناديا مراد، وكانت سُبيت في السابق من قبل عناصر تنظيم الدولة (داعش)، فقد تمحورت معركتها حول الدفاع عن الطائفة الايزيدية وإنقاذ الفتيات والنساء اللاتي اختظفهن التنظيم لدى اجتياحه لمناطق عراقية واسعة عام 2014.