سالفيني: سنعيد المهاجرين المجرمين إلى بلدانهم سواءً التزمنا بالمعاهدات أم لا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن “الماكرين الذين يرسون على سواحلنا ثم يشرعون بترويج المخدرات والاغتصاب، سيعادون إلى أوطانهم، سواء التزمنا بالمعاهدات أم لم نلتزم”.

وفي تصريحات على هامش مشاركته بمبادرة لإتحاد الزراعيين الإيطاليين في روما، الجمعة، أضاف وزير الداخلية “لقد أقسمت على الدستور، وكوزير، أنا أحترم القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور الإيطالي بالطبع”، لكن “أنا أمثل أيضا رغبة ملايين الإيطاليين بالأمن وبالتغيير”، مبينا أن هذا المرسوم “مجرد بداية لمسيرة حميدة لإحلال السلام في شوارعنا، وأنا مقتنع بأن رئيس الجمهورية في توافق تام مع هذا المبدأ”.

أما بشأن المرسوم ومنحه الثقة في البرلمان، فقد قال سالفيني، “هناك مقترحات لتحسين المرسوم اطلعت عليها وسأدعمها شخصيا، وردت من رؤساء البلديات والجمعيات”، وإن “كان البرلمان يريد العمل بجدية لتحسين هذا النص، فأنا سعيد للغاية”. وإختتم بالقول “سأذهب إلى البرلمان لتعديل النص الذي سيجلب مزيداً من الأمن للمدن الإيطالية”.