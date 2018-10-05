إجتماع “سري” بين محافظ المصرف المركزي الأوروبي ورئيس جمهورية إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تناقلت صحف إيطالية أنباء عن زيارة غير معلنة لمحافظ المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، جرت الاربعاء الماضي على خلفية موجة القلق التي سادت الاسواق المالية، إثر إعلان طرفي الائتلاف الحاكم في إيطاليا عن إتفاق بشأن السياسة الاقتصادية يقضي بإستهداف عجز في الموازنة بنسبة 2.4 من الناتج المحلي الاجمالي للاعوام الثلاث المقبلة

وذكرت الصحف أن دراغي (المحافظ الاسبق للمصرف المركزي الايطالي) وماتاريلا درجا على التشاور في أغلب الأحيان عبر الهاتف، ولكن إتساع الفوائد على الديون السيادية الايطالية في الاسواق وما أعقب ذلك من ضغوط على الحكومة، فضّل الرجلان اللقاء وجها لوجه.

وذكرت أن الطرفين تفاديا إصدار بيان رسمي عن اللقاء، الذي تمّ بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي)، لتجنب تسليط المزيد من الاضواء على هذه المرحلة الحساسة. وقالت إن محافظ المركزي الأوروبي أراد إحاطة الرئيس الايطالي شخصياً حول المخاطر التي قد تواجهها إيطاليا في حال استهداف المضاربين للسندات السيادية الايطالية والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العائد عليها إلى مستويات لا يمكن تحملها.

ونوهت بأن المركزي الاوروبي بدأ في تقليص مشترياته الشهرية للسندات إلى 15 مليار في الثلاث أشهر الاخيرة من العام، أي منذ الشهر الجاري، حيث ستنتهي سياسة التيسير الكمي بنهاية 2018.