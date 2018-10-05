مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة العشرات على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قتل فلسطينيان، بينهما طفل وأصيب العشرات في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الطفل فارس السرساوي (12 عاما) ومحمود أبو سمعان (24 عاما) قتلا مساء اليوم على حدود قطاع غزة”.

وأشارت إلى إصابة أكثر من 130 فلسطينيا، بينهم مسعف برصاص الجيش الإسرائيلي.

وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن “نحو 20 ألف فلسطيني في عدة مناطق على طول حدود قطاع غزة تظاهروا اليوم، والقى بعضهم العبوات الناسفة والقنابل اليدوية وأضرموا لنيران في الإطارات والقوا الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية”. واضاف في تصريح صحفي أن القوات الإسرائيلية “استخدمت وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق الرصاص”، ولفت إلى أن طائرات عسكرية إسرائيلية نفذت غارتين في شمال القطاع .