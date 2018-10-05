موافيرو إلى موسكو الاثنين ودعوة لمشاركة روسية “عالية المستوى” بمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية الجمعة أن وزير الخارجية الخارجية والتعاون الدولي، إينزو موافيرو ميلانيزي سيؤكد خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو يوم الاثنين المقبل، الدعوة لمشاركة روسية “على أعلى مستوى” في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا، المقرر إنعقاده في 12-13 الشهر القادم.

كما اشارت الخارجية الايطالية في مذكرة، إلى أن الاجتماع بين الوزيرين سيمكِّن من تقييم جميع القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، التي تتسم بـ”الديناميكية” بين البلدين على “المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلا عن المستوى السياسي”

وذكر البيان أن المحادثات ستخوض في “دراسة مفصلة للوضع في ليبيا، ضمن المنظور المشترك للدفع بالأمن والاستقرار” هناك، إضافة إلى تبادل “الأراء والتوجهات فيما يتعلق بالمشهد المعقّد للشرق الأوسط”.

كما سيستعرض وزير خارجية إيطاليا، بوصف بلاده الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، “أكثر القضايا حساسية، التي تحظى بإهتمام المنظمة” في ضوء الاجتماع القادم الذي سيعقد في ميلانو يوم 6 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

كما سيجتمع موافيرو خلال زيارته لموسكو مع وزير الصناعة التجارة الروسي دينيس مانتوروف، لمناقشة آفاق الدورة السادسة عشرة للمجلس الإيطالي الروسي للتعاون الاقتصادي والصناعي والمالي، والتي ستلتئم قريباً في إيطاليا برئاسة الوزيرين.