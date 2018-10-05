دي مايو: لا خطة بديلة للحكومة للخروج من منطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادي في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو، نفى وجود أي توجه، غير معلن، للإئتلاف الحاكم للخروج من منطقة العملية الأوروبية الموحدة.

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، في تصريح مساء الجمعة “الحكومة ليس لديها أي خطة (ب) تنص على الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. كملتنا واحدة لا مغادرة لا للاتحاد الأوروبي ولا لليورو”.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، قد صرح مؤخرا بـ”إن إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي وللاتحاد النقدي”، وقال “أود أن أؤكد مرة أخرى: اليورو عملتنا و لا غنى عنه بالنسبة لنا”.

وجاءت تطمينات كونتي في أعقاب حالة توتر تشهدها الاسواق المالية، حيث تخطى الفارق في سعر الفائدة على السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لعشر سنوات حاجز الـ 300 نقطة أساس، إثر تصريحات لرئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، كلاوديو بورغي (القيادي في حزب الرابطة، شريك حركة خمس نجوم في الإئتلاف الحاكم)، رأى فيها أن “إيطاليا، بعملتها الخاصة، كان بمقدورها حل مشاكلها”.

وقد كتب كونتي على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك ” أي تصريح آخر يوحي بتقييم مختلف يجب اعتباره رأيًا حرًا وتعسفيًا لا علاقة له بسياسة الحكومة التي أترأسها ، لأن (الخروج من منطقة اليورو) غير مضمن في عقد تأسيس هذا االجهاز التنفيذي”، في إشارة إلى وثيقة تحدد برنامج الحكومة توافق عليها طرفا الائتلاف الحاكم قبل تسلم مقاليد الحكم أوائل حزيران/يونيو الماضي.