الوطنية الليبية للنفط: دعم روسي كامل للمؤسسة ولمطالبها باحترام سيادة القانون

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أعرب خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، عن “دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ومساندتها في مطالبتها باحترام سيادة القانون والالتزام بمبدأ الشفافية في ليبيا”.

ونوفق بيان للمؤسسة الوطنية الليبية، “ناقش الطرفان، خلال اجتماعهما في موسكو على هامش قمة أسبوع الطاقة الروسي، الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي تجاوز قيمته 10 مليار دولار أمريكي”.

كما تناول الاجتماع “بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال استخراج الزيت الثقيل – والذي يندرج ضمن أبرز اختصاصات الشركات الروسية”.

ونقل البيان عن المسؤول الروسي تأكيده لصنع الله على أن “الحكومة الروسية ستجري تحقيقيات وستعمل على إعاقة أي محاولات لشركات روسية لعقد صفقات غير مشروعة مع المؤسسات الموازية، وتلك التي تعتبر غير قانونية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة، ومن الجانب الروسي دميتري كابنيك، مساعد وزير الطاقة، وآنا فاسيلي ييريومنكو نائب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية.