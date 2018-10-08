المركزي  الفلسطيني ينعقد في 28 الشهر الجاري بمدينة رام الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن المجلس المركزي الفلسطيني سينعقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم 28 الجاري.

ويضم المجلس المركزي 132 عضوا ويعتبر الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قال إن المجلس سيضع اليات تنفيذية لقرارات اعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل والرد على القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إضافة لحسم مستقبل الحوار مع حماس بشأن المصالحة الفلسطينية.

وقال الزعنون في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الإثنين، إنه “تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 28-29-10-2018 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله”.

وشدد الزعنون على “أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.

وقال الزعنون إن “الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا”.