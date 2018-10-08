نائب رئيس الوزراء الإيطالي: الخروج من اليورو ليس في أجندتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن أجندتنا لا تشتمل على الخروج من منطقة اليورو.

وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية، الإثنين بشأن العملة الأوروبية الموحدة “إن الموت هو الشيء الوحيد الذي لا رجعة فيه، كل شيء آخر يمكن التشكيك فيه”، لكن “إعادة النظر في اليورو أو الخروج من منطقته، ليست على جدول أعمال اليوم أو غدا أو بعد غد”.

وأوضح نائب رئيس الحكومة “أنا أعمل على تغيير قواعد البناية التي أسكن فيها”، لكن “أبنائي سيكبرون في سياق أوروبي واليورو في جيوبهم”. وأردف “أعتقد أنه في أيار/مايو المقبل، في الانتخابات الأوروبية، ستتاح لدى المواطنين الأوروبيين فرصة إنقاذ أوروبا”، التي “يُغرقها أولئك الذين يحكمونها منذ مدة طويلة، أي الاشتراكيين والديمقراطيين المسيحيين”.

وخلص زعيم حزب رابطة الشمال الى القول “نحن نريد أن نمنح حياة جديدة للحلم الأوروبي”، وذلك “بوضع المواطنين في المركز”.