الحمد الله يثمن دعم البرلمان الأوروبي لحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله “دعم البرلمان الأوروبي لحل الدولتين، والاتحاد الأوربي على دوره ودعمه المتواصل لفلسطين سياسيا على صعيد دعم حل الدولتين، واقتصاديا على صعيد العديد من القطاعات”.

جاء ذلك لدى استقباله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح أرسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الحمد الله اطلع الوفد على آخر الأوضاع السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، ومواصلة إسرائيل مخططاتها الرامية الى انهاء حل الدولتين، واجراءاتها في الخان الأحمر”.

وأضاف “وجدد رئيس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوربي، الضغط على إسرائيل والزامها بوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية، داعيا في هذا السياق الى توفير حماية دولية لشعبنا، ودعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام وانقاذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.