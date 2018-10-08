دراسة إيطالية: تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الجاري والمقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تشيرنوبيو – أظهرت دراسة إيطالية تراجع التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الجاري والمقبل.

وأعلن مدير مكتب الدراسات التابع لإتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) ماريانو بيلا، في كلمته لإفتتاح أعمال المنتدى الدولي لكونفدراليات النقل، في دورته الخامسة، الملتئمة في بلدة تشيرنوبيو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الاثنين، “لقد قمنا بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل إضافي مقارنة بالشهر الماضي”.

وخلص بيلا مشيرا الى أن “النسب هي 1.1٪ للعام الجاري 2018، و1٪ في العام المقبل 2019″، وذلك “مع استبعاد بنود الحماية التي يبدو أنها لا تُطبق، ونحن سعداء للغاية بهذا الأمر”.

