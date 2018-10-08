أفراموبولوس وكينغ يشاركان في اجتماعات دولية في فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك كل من المفوضين الأوروبيين ديمتريس أفراموبولوس، المكلف شؤون الهجرة وجوليان كينغ، المكلف شؤون الأمن في اجتماع دولي في ليون (فرنسا) حول ملفات الهجرة والأمن، والذي يستمر ليومين.

ويشارك في الاجتماع وزراء داخلية وممثلين عن كل من فرنسا وإيطاليا، بولونيا، إسبانيا، بريطانيا، المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمحور النقاش حول كيفية إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية وطرق تعزيز التعاون بين المشاركين من جهة والبلدان “المصدرة” للهجرة وبلدان العبور من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، تؤكد المفوضية الأوروبية أن مسؤوليها يسعيان إلى حشد عمل دولي مشترك لضبط الحدود ومنع التحركات الثانوية للمهاجرين، فـ”هذا ينطبق أيضاً على المقاتلين الأجانب”، وفق كلامها.

كما يسعى المشاركون لتوسيع آفاق العمل لمحاربة أشكال الهجرة غير القانونية وحركة التهريب والتهديد الإرهابي، عبر إدخال العامل الرقمي الالكتروني على عملهم.

كما سيشارك الحاضرون في تدريب حول كيفية التعامل مع هجوم إرهابي محتمل.

ويعتبر هذا اللقاء واحد من عدة منتديات دولية تشارك فيها المفوضية الأوروبية سعياً لشرح سياساتها في مجالات تعتبر تحديات مشتركة لعدة أطراف دولية.