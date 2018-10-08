وزير الخارجية الإيطالي: علاقة أوروبا بروسيا يجب أن تكون بنّاءة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا “يجب أن تكون بنّاءة بأكبر قدر ممكن”.

وفي تصريحات إثر لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الاثنين، أضاف الوزير ميلانيزي أن هذه العلاقات ينبغي أن تسير جنبا الى جنب مع “جهود تنم عن حسن النية من كلا الجانبين”.

وفي معرض إجابته عن سؤال لأحد الصحافيين، ذكر موافيرو أن “مسألة العقوبات” التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا “كانت موضوع محادثاتنا”، بينما “لم نتحدث عن قضايا تتعلق بعلاقات إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي”، وبشكل خاص “قضايا معينة كالحسابات العامة، المناورة الاقتصادية وقانون الاستقرار”.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي “إن العقوبات موقف مشترك توصل إليه الاتحاد الأوروبي وأعاد مناقشته دوريا كل ستة أشهر”، ومن “المهم بالنسبة لنا أن تتم إعادة المناقشة هذه”، مبينا أن “العقوبات أداة وليست غاية، هدفها تجاوز المواقف التي أدت إليها”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية معرباً عن “الأمل بأن يؤدي تحقيق الأهداف الإيجابية إلى عدم فرض عقوبات”، فمن “الضروري ضمان تحقيق الأهداف الكاملة للشرعية في مختلف الحالات التي أدت إلى فرض عقوبات”.