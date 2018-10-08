لافروف: يجب إعادة النظر بالحوار مع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “موسكو وروما تؤمنان بأن الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يتحسن ويتعزز”.

وأضاف الوزير سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه ونظيره الايطالي، في موسكو الاثنين، “إننا نؤمن، وبقدر ما أفهم، فإن زملائنا الإيطاليين يشاطروننا وجهة النظر هذه، بأنه يجب تحسين وتعزيز الحوار بين موسكو وبروكسل”، وبهذا المعنى “نحن نثمّن السلوك البنّاء لشركائنا الإيطاليين، بهدف تسهيل هذه العمليات”.

ووفقًا للافروف، فإن موسكو “مهتمة بوجود اتحاد أوروبي قوي، يجب أن يكون شريكًا عمليًا وواضحا، والسير على سياسة خارجية تقوم على مصالح أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.