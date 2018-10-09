رئيس النواب الإيطالي: يونكر سيطرح مشكلة مقتل ريجيني على الرئيس السيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سيطرح مشكلة مقتل ريجيني على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي تصريحات عند ختام اجتماعه ويونكر في بروكسل الثلاثاء، أضاف فيكو أن قضية الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والقتل في مصر بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير عام 2016، “لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين روما والقاهرة، بل إنها مشكلة بين أوروبا ومصر”، وأن “رئيس المفوضية يونكر سيضعها في هذا الإطار أمام الرئيس السيسي”.

وذكر رئيس مجلس النواب أن “هناك مشكلة أخرى شعرت فيها إيطاليا بأنها وحيدة، وهي قضية ريجيني”، وقد “أعطاني يونكر الحق في ذلك”، فـ”ليس من الممكن أن تكون هذه مسألة إيطالية فقط، بل إنها مشكلة بين أوروبا ومصر، وإلا فلن نكون مجتمعا أوروبيا”.

وتابع “لقد أكد لي الرئيس جان كلود يونكر أنه لا يفكر بالطريقة نفسها وحسب، بل أنه تحدث عن جوليو ريجيني في المنتديات الدولية وأنه سيواصل القيام بذلك، وبطريقة أقوى أيضا”، مبينا أن “الثنائية بين إيطاليا ومصر في هذا الموضوع غير ممكنة”، بل “ستكون هناك مشكلة بين أوروبا ومصر”.

وخلص المسؤول الإيطالي (من حركة خمس نجوم) الى القول إن يونكر “عندما سيلتقي الرئيس المصري السيسي، سيشدد على هذا الأمر بشكل قوي للغاية”.