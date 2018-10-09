تاياني يجدد الدعوة لخطة مارشال لأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، التأكيد على ضرورة إطلاق خطة مارشال طموحة لإفريقيا من موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة.

جاء هذا الموقف في تصريحات له على هامش لقاءه اليوم بمغني الروك الايرلندي، بونو، والذي شارك في تأسيس حملة غير حكومية لمحاربة الفقر في أفريقيا.

وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي أن الاستثمار الصحيح يعطي نتائج مضاعفة، وقال “نحن بحاجة لرؤية أفريقيا من بعيون أفريقية”، على حد تعبيره.

ويدعو تاياني منذ فترة طويلة لخطة مارشال أوروبية طويلة الأمد باشراك القطاع الخاص وذلك من أجل معالجة الجذور العميقة التي تؤدي لهجرة الشباب الأفريقي نحو أوروبا.

ويعتقد تاياني بأن إقامة شراكة متكافئة مع الطرف الأفريقي من شأنها إعطاء القارة دفعة جديدة للتنمية.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، وينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي – إيطاليا، إلى الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة نهاية أيار/مايو القادم، داعياً الشعوب الأوروبية إلى المشاركة في الاقتراع بكثافة.

ويعتبر تاياني كما باقي المسؤولين الأوروبيين الانتخابات القادمة بمثابة معركة من أجل المستقبل المشترك، حيث حذر من “إن الإنجازات التي تحققت بفضل العمل الجاد والتضحيات مهددة من قبل أولئك الذين يستغلون الخوف وعدم اليقين”، على حد تعبيره.

وينتمي تاياني إلى التيار الذي ينادي بجعل الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية وحضوراً، مشيراً إلى أن هزيمة الشعوبية تمر عبر تقديم إجابات ملموسة للمواطنين.

ويخشى المسؤولون الأوروبيون من أمرين هما عزوف المواطنين عن التصويت والصعود المطرد للتيارات الشعوبية المشككة في مشروع الاتحاد الأوروبي.