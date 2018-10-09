الفاتيكان: البابا سيلتقي رئيس كوريا الجنوبية في 18 تشرين الأول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيستقبل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عند منتصف نهار يوم الخميس، الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر، في مبنى القصر الرسولي بالفاتيكان.

وأضاف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي غريغ بيرك، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، أن “أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، سيقيم في كنيسة القديس بطرس عشية اللقاء، مساء يوم الأربعاء 17 تشرين الأول/أكتوبر، “قدّاساً من أجل السلام”، في شبه الجزيرة الكورية، يشارك فيه الرئيس مون نفسه.

وذكر بيرك أن “المتحدث باسم البيت الأزرق، أي القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، كيم إيوي كيوم، أعلن اليوم أيضا، خبر زيارة الرئيس الرسمية إلى الكرسي الرسولي يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر”، مبينا أن “الرئيس مون سينقل للبابا فرنسيس رسالة من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تقول إن البابا إن كان سيزور بيونغ يانغ، سيحظى من جانبنا بترحيب حار”.

وفي سياق آخر، قال الناطق باسم الفاتيكان، إن “البابا فرنسيس قد تعثر وسقط أثناء عودته إلى محل إقامته (كازا سانتا مارتا)”، لكن “سقوطه لم يسفر عن أية عواقب وهو بخير”.