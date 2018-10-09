نتنياهو: لا لحرب لا داعي لها في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن حكومته لا تريد الدخول في حرب لا داعي لها في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في القدس “ان اسرائيل تعمل على تخفيف الاوضاع في قطاع غزة، نحن نحاول التوصل الى حل يعيد الهدوء والأمن للمجتمعات القريبة من حدود غزة”. واضاف “هناك بعض الحذر، على ما أظن على الجانب الفلسطيني، وأعتقد أنهم يدركون أيضًا أنه إذا اندلع صراع هنا فإن الثمن الذي سيدفعونه سيكون مرتفعًا جدًا “.

وتابع موجها الاتهام الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة خنق غزة، ” إنهم يخنقون. كيف حدث هذا الوضع؟ لأن عباس يخنقهم ثم ينتهكون”.

واشار نتنياهو الى ان “هناك محاولات للتوصل الى حل عملي لوقف هذا الاختناق، أحاول أن أجد حلا من شأنه أن يعيد الهدوء والأمن ، وأنا لا أهتم بالدخول في حروب لا داعي لها”.

ومن جهة ثاني،ة فقد اشار نتنياهو الى أنه لا يمكنه الإجابة على السؤال: هل سيتم تبكير موعد الانتخابات للكنيست أم لا، “إذ أن هذا السؤال لا يزال مفتوحًا” ولكنه رفض ربط موضوع الإنتخابات بالتحقيقات الجارية معه بشبه الفساد، مشيرا الى انه لا يعتقد انه سيتم تقديم لائحة إتهام ضده.

وتحدث عن “جهود جبارة” تُبذل لحل أزمة قانون التجنيد وقضايا أخرى تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.