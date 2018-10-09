سالفيني: نسعى لفتح ممرات إنسانية لمن يهرب من الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-ليون- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني الثلاثاء أن حكومة بلاده تعمل على فتح ممرات إنسانية لإستقبال “لاجئين حقيقيين” في بلاده، ولكنه لم يكشف عن جنسياتهم.

وقال سالفيني، في نبرة تهكم على جهات بالمعارضة ومنظمات حقوقية إتهمته بالتشدد تجاه المهاجرين، “نحن سيئون لدرجة أننا نعمل، بدءً من الشهر الجاري، على إعادة فتح ممرات إنسانية تجلب إلى إيطاليا، عبر الرحلات الجوية وليس القوارب، نساء وأطفال يهربون من الحرب”.

واضاف في تصريح للصحفيين من مدينة ليون الفرنسية، “أسعى لإستقبالهم هذا الشهر في مطار فيوميتشينو (مطار روما الدولي). إنهم أناس يستحقون المساعدة لأنهم يأتون من منطقة حرب، وليس الآخرين”، في إشارة إلى “المهاجرين الاقتصاديين”.

وكان سالفيني قد أعلن في تصريح سابق عن رفضه إستقبال من وصفهم بـ”جيش اللاجئين المزيفين، والاستمرار في إنفاق 5 مليار يورو سنوياً لإعاشتهم، حيث قال “نعم للاستقبال الكامل للاجئين الحقيقيين، لا تسامح مع الماكرين والمجرمين الذين يطلبون اللجوء أولاً، ثم يبيعون المخدرات ويمارسون السرقة”. وأضاف “سأمضي قدماً بدون تردد، وأنا أعمل على زيادة عمليات الإعادة والطرد” للمهاجرين غير النظاميين.